ATP Antwerpen: Here comes Jenson - Brooksby auch in Europa ein Hit!

US-Youngster Jenson Brooksby ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen in das Viertelfinale eingezogen. Brooksby besiegte US-Open-Überraschungsmann Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2021, 18:24 Uhr

© Getty Images Jenson Brooksby hat 2021 viele Gründe um zu jubeln

Während die Schlagzeilen am Dienstag in Antwerpen noch Frances Tiafoe und dessen epischem (und letztlich erfolglosen) Kampf gegen Andy Murray gegolten haben, erspielte sich Jenson Brooksby recht still und unaufgeregt seinen Platz im Viertelfinale von Antwerpen. Brooksby besiegte Botic van de Zandschulp, bei den US Open noch überraschend under den letzten acht, in nur 63 Minuten mit 6:2 und 6:0 und spielt am Freitag gegen den Sieger der Partie zwischen Cristian Garin und Alejandro Davidovich Fokina.

Für Brooksby ist der Auftritt in Antwerpen der erste auf europäischem Boden seit Anfang Februar: Da spielte der 20-Jährige bei einem ITF-25k-Turnier, unterlag im Halbfinale Gastao Elias deutlich. Damals noch als Nummer 314 der Welt. Mittlerweile ist Brooksby in den ATP-Charts bis auf Position 70 geklettert, hat in Washington immerhin schon das Endspiel eines ATP-Tour-500-Events erreicht (dort allerdings gegen Jannik Sinner verloren).

Brooksby schlägt Opelaka

Seine Visitenkarte hat Jenson Brooksby in der Zwischenzeit auch schon bei Novak Djokovic und Alexander Zverev abgegeben. Beiden knöpfte der Youngster jeweils einen Satz ab, bei beiden Gelegenheiten in New York City und in Indian Wells zog Brooksby aber (noch) als Verlierer von dannen.

In Antwerpen stehen die Chancen auf das nächste Spitzenresultat nicht schlecht. Das hat auch Twitter-Orakel Brad Gilbert festegestellt. Der schnelle Untergrund käme dem Return-Spezialisten Brooksby zugute, analysierte Gilbert aus der Ferne. Und der als Schwachpunkt ausgemachte Aufschlag bedeute in Antwerpen zumindest keine allzu große Hypothek. Was Brooksby nicht nur schon in Runde eins gegen seinen an Position fünf gesetzten Landsmann Reilly Opelka, sondern auch in seinen beiden Qualifikations-Partien gezeogt hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen