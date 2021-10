ATP Antwerpen: Jannik Sinner krönt starke Woche mit Titelgewinn

Jannik Sinner sicherte sich im belgischen Antwerpen seinen vierten Titel in der laufenden Saison. Der Italiener schlug Diego Schwartzman im Finale mit 6:2 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.10.2021, 18:17 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner setzte sich in Antwerpen die Krone auf

Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev und nun auch Jannik Sinner. Es sind dies die Namen der Spieler, die sich im Verlauf der aktuellen Saison vier Titel auf der Herrentour sichern konnten. Der jüngste Triumph gelang dem Südtiroler beim ATP-250-Turnier in Antwerpen, wo er am Sonntag Diego Schwartzman im Finale keine Chance ließ.

Sinner benötigte gegen den Argentinier lediglich 75 Minuten, um den völlig ungefährdeten 6:2 und 6:2-Erfolg einzufahren. Schwartzman gelang im gesamten Match kein einziges Break und musste seinerseits viermal den Aufschlag abgeben.

Sinner zeigte in Antwerpen hingegen über die gesamte Woche hinweg sein bestes Tennis. Der 20-Jährige gab auf dem Weg zum Titelgewinn keinen einzigen Satz ab. In der nächsten Woche schlägt Sinner in Wien auf - und würde bei einem Turniersieg mit Casper Ruud, der in dieser Saison bislang fünf Titel gewann, gleichziehen.

Beim parallel stattfindenden Event in Moskau setzte sich indes Aslan Karatsev durch.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen