ATP Antwerpen live: Dominic Thiem vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Antwerpen auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Austria und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 13:47 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Antwerpen wie schon in Gijon auf Francisco Cerundolo

So schnell sieht man sich wieder: Erst vergangene Woche waren sich Dominic Thiem und Francisco Cerundolo das erste Mal überhaupt auf der ATP-Tour begegnet, Thiem gewann in Gijon glatt mit 6:4 und 6:3. In Antwerpen gibt es nun, wieder im Achtelfinale, schon die zweite Begegnung des US-Open-Champions von 2020 mit dem Argentinier, der sich in dieser Saison unter die besten 30 Profis der Welt gespielt hat.

Bei seinem ersten Auftritt in Antwerpen hatte Cerundolo gegen den starken Schweizer Marc-Andrea Huesler hart zu kämpfen, Thiem brachte die Aufgabe Michael Geerts mit Ruhe und ohne Probleme hinter sich.

Thiem vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Francisco Cerundolo gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Austria.

