ATP Antwerpen: Überraschung! Stefanos Tsitsipas unterliegt Arthur Fils im Halbfinale

Arthur Fils hat im Halbfinale des ATP-250-Turniers von Antwerpen für eine Überraschung gesorgt und Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen besiegt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 19:43 Uhr

Für Stefanos Tsitsipas geht es nun nach Wien

Stefanos Tsitsipas findet weiterhin nicht zu seiner Form. Der 25-Jährige verlor im Halbfinale des ATP-250-Events von Antwerpen gegen Arthur Fils mit 6:7 (5) und 6:7 (4). Somit verabsäumte es der topgesetzte Grieche, seiner Favoritenrolle bei der Indoor-Veranstaltung in Belgien gerecht zu werden.

Der erst 19-jährige Fils durfte hingegen über seinen bislang größten Sieg jubeln. In seinem zweiten ATP-Finale trifft der Franzose auf Alexander Bublik, der den deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer im ersten Halbfinale des Tages in zwei Sätzen geschlagen hatte.

Sowohl Tsitsipas als auch Fils werden in der kommenden Woche bei den Erste Bank Open in Wien an den Start gehen. Während Tsitsipas auf Dominic Thiem trifft, wird sich Fils mit Titelverteidiger Daniil Medvedev messen.

