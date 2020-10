ATP Antwerpen: Ugo Humbert schlägt de Minaur im Finale

Der Franzose Ugo Humbert hat beim ATP-250er-Turnier in Antwerpen seinen zweiten Turniersieg gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 17:57 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert

Humbert gewann gegen Alex de Minaur aus Australien mit 6:1, 7:6 (4). Es war der zweite Karrieretitel für den 22-Jährigen. Zuvor hatte er zu Beginn des Jahres in Auckland gesiegt.

Humbert wird sich damit im ATP-Ranking weiter verbessern: Aktuell ist er mit Platz 38 so hoch notiert wie nie zuvor, am Montag wird er sich wohl auf Platz 32 einreihen.

Ugo Humbert: 4 Matchbälle im Halbfinale abgewehrt

Humbert war eigentlich schon fast ausgeschieden: Im Halbfinale gegen Dan Evans hatte er im Tiebreak des zweiten Satzes einen 3:6-Rückstand wettgemacht und insgesamt vier Matchbälle abgewehrt.

Er reiht sich damit in eine Reihe mit Jiri Vesely (in Pune), Reilly Opelka (in Delray Beach), Novak Djokovic (in Dubai) ein - auch die drei wehrten auf ihrem Weg zum Titel Matchbälle ab.