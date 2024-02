ATP Arizona: Matteo Berrettini bestätigt Comeback im März

Man konnte es schon erahnen: Matteo Berrettini wird im März sein langersehntes Comeback feiern! Seit mehr als sechs Monaten musste der Italiener verletzungsbedingt pausieren. Dank einer Wildcard schlägt der Italiener nun bei den Arizona Classics wieder auf.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 23:21 Uhr

© Getty Images

Matteo Berrettini hat eine lange Verletzungspause hinter sich. Seit seiner schweren Verletzung bei den US-Open letzten Jahres war der Italiener von der ATP-Tour verschwunden. Nun bestätigte das Turnier in Phoenix die Teilnahme des ehemaligen Weltranglistensechsten. Berrettini ist Dank einer Wildcard direkt ins Hauptfeld zugelassen worden und wird nun zum dritten Mal an dem Turnier in den USA teilnehmen. 2019 konnte er sich sogar den Titel sichern. Das Turnier ist das erste ATP Challenger Tour 175 Event der Saison und wird vom 12. bis zum 17. März ausgetragen.

Berrettini ist aufgrund seiner Verletzungspause auf Rang 125 der Weltrangliste gerustscht und wird nun versuchen, sich wieder an seine alte Form heranzutasten. Er trainert schon wieder fleißig und holte sich erst vor ein paar Tagen Jannik Sinner als Trainingspartner hinzu. Seinen größten Erfolg feierte der 27-jährige mit dem Einzug ins Wimbeldon-Finale 2021, dort unterlag er dann Novak Djokovic in vier Sätzen.

Neben dem jungen Italiener werden außerdem Andy Murray, Struff und Ofner in Arizona aufschlagen!