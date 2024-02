Matteo Berrettini: Nach dem Bruder darf Jannik Sinner ran

Wann kommt Matteo Berrettini auf die ATP-Tour zurück? Die Zeichen verdichten sich schön langsam, dass es nicht mehr lange dauern könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 19:46 Uhr

© Instagram Matteo Berrettini Matteo Berrettini hat in Monte-Carlo mit Jannik Sinner trainiert

Das Comeback von Matteo Berrettini auf der ATP-Tour rückt (hoffentlich) näher. Nachdem der Italiener in den vergangenen Tagen mit Bruder Jacopo das Training bestritten hatte, gab es nun im Monte-Carlo Country Club ein paar Übungseinheiten mit Jannik Sinner. Der Australian-Open-Champion ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen, hat nach dem Coup in Melbourne in Rotterdam nachgelegt.

© Instagram Matteo Berrettini Matteo und Jacopo Berrettini beim Training in Monte-Carlo

Berrettini dagegen hat wegen verschiedener Malaisen seit den US Open im vergangenen Spätsommer kein Match mehr auf der Tour bestritten. In New York City musste der 27-jährige Römer gegen Arthur Rinderknech in der zweiten Runde aufgeben. Danach konnte Berrettini nur noch als Cheerleader bei der Davis-Cup-Endrunde in Málaga glänzen, die ja bekanntlich mit einem Sieg der von Sinner angeführten Squadra Azzurra geendet hat.

Berrettini schlägt Zverev in Wimbledon

Wozu ein gesunder Matteo Berrettini imstande ist, gab es etwa in Wimbledon 2023 zu sehen. Da ließ er in der dritten Runde einem eigentlich gut aufgelegten Alexander Zverev keine Chance. Musste sich im Anschluss aber dem späteren Champion Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Wann nun mit der Rückkehr von Berrettini zu rechnen ist, lässt sich aus den Social-Media-Posts nicht erkennen. Aber alleine die Tatsache, dass er wieder angreifen möchte, stimmt nicht nur die italienischen Tennisfans glücklich.