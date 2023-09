ATP Astana: Dominic Thiem und Stan Wawrinka zeigen ihre empathische Seite

Im Rahmen des ATP-World-Tour-250-Turniers in Astana statteten Dominic Thiem und Stan Wawrinka einem Heim mit autistischen Kindern einen Besuch ab.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2023, 21:37 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem zeigte schon mehrmals in seiner Karriere ein Herz für Kinder, Tiere und die Umwelt

Dominic Thiem hat seine schwere akute Gastritis, die ihn während der US Open plagte, mittlerweile ausgeheilt. Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Astana (vormals Nur-Sultan) gibt Österreichs aktuelle Nummer zwei sein Comeback - genauer gesagt am Donnerstag um nicht vor 14:00 Uhr gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas.

Bevor der US-Open-Champion von 2020 ins Turniergeschehen einzugreifen bereit war, stattete er mit dem Schweizer Topstar Stan Wawrinka einem Heim für autistische Kinder einen Besuch ab. Zwar handelt es sich bei solchen Auftritten oft um "erzwungene" Gegengeschäfte, die die Top-Stars für die ATP und das entsprechende Turnier aus Werbezwecken abhalten müssen, dem Österreicher und auch dem Schweizer war die emotionale Beteiligung bei diesem speziellen Besuch jedoch voll anzumerken.

Auch sein Herz für Tiere durfte Thiem beim Hartplatz-Event in Kasachstans Hauptstadt vollends ausleben, wie folgendes Video beweist:

