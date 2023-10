ATP Astana live: Dominic Thiem vs. Sebastian Ofner im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Sebastian Ofner treffen im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Astana aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im Livestream bei tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 16:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Sebastian Ofner treffen zum vierten Mal aufeinander

Es wird die vierte Begegnung zwischen Thiem und Ofner werden. Die bisherigen drei (zweimal in Kitzbühel, zuletzt in diesem Frühjahr in Estoril) gingen allesamt an den US-Open-Champion von 2023.

Allerdings hat Ofner im Achtelfinale gegen Lokalmatador Alexander Bublik eine hervorragende Leistung geboten. Dominic Thiem musste gegen Marcos Giron bis zum Schluss zittern.

Thiem vs. Ofner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Dominic Thiem gibt es ab 14 Uhr live im Livestream bei tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Astana