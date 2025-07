ATP Masters Toronto: "FAA" und Tsitsipas fliegen gleich zum Auftakt raus

Mit Lokalmatador Félix Auger-Aliassime und Stefanos Tsitsipas sind zwei prominente Spieler beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto bereits bei ihrem ersten Auftritt gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 07:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Félix Auger-Aliassime ist in Toronto schon in der zweiten Runde gescheitert

Nachdem Denis Shapovalov bereits am Dienstag an Learner Tien gescheitert war, steht mit Gabriel Diallo lediglich ein einziger Kanadier beim Heim-1000er in Runde drei. Diallo gewann gegen Matteo Gigante in zwei Sätzen. Nächster Gegner wird die Nummer zei in Toronto: Denn Taylor Fritz setzte sich gegen Roberto Carballes Baena in einer vom Regen unterbrochenen Partie mit 7:5 und 7:6 (3) durch.

Fils bei Comeback erfolgreich

Nicht erfolgreich verlief das Coemeback von Apostolos Tsitsipas als offizieller Coach seines Sohnes Stefanos. Denn letzterer musste sich Christopher O-Connell mit 4:6, 6:4 und 2:6 geschlagen geben. Zur Belohnung bekommt O´Connell nun ein Duell mit seinem australischen Landsmann Alex de Minaur serviert. Der Champion von Washington zeigte keine Anzeichen von Müdigkeit, besiegte Francisco Comesana mit 6:4 und 6:2.

Erfolgreich verlief das Comeback von Arthur Fils, der in seinem ersten Match nach dem Rückzug bei den French Open gegen Pablo Carreno Busta mit 6:3 und 6:4 die Oberhand behielt. Fils trifft in Runde drei auf den Tschechen Jiri Lehecka.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto