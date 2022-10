ATP Astana: Novak Djokovic marschiert, marschiert, marschiert ...

Novak Djokovic war erwartungsgemäß auch von Karen Khachanov nicht aufzuhalten. Der 21-malige Grand-Slam-Champion steht nach einem 6:4 und 6:3 gegen den Russen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Events in Astana.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 15:47 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic hat auch gegen Karen Khachanov keine Probleme gehabt

Wer soll Novak Djokovic in Astana (und in diesem Herbst überhaupt) noch stoppen? Karen Khachanov war mit dieser Aufgabe im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers von Astana über weite Strecken des Matches jedenfalls überfordert. Und so steht Djokovic nach einem 6:4 und 6:3 in der Vorschlussrunde des Premieren-Events in der kasachischen Hauptstadt. Dort trifft er entweder auf Daniil Medvedev oder Roberto Bautista Agut.

Das am Ende gar nicht mal so glatte Ergebnis gibt die Überlegenheit von Djokovic nicht annähernd wieder. Immer wenn es ernst wurde, war der Serbe eindeutig der bessere Spieler. So auch beim allerletzten Versuch von Khachanov, doch noch ein Comeback zu schaffen. Djokovic lag beim Stand von 5:3 mit 15:30 zurück, gewann dann aber die letzten drei Punkte des Matches. Und setzte den Schlusspunkt mit einem Ass.

Djokovic folgte damit Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas ins Halbfinale. Rublev hatte im ersten Match des Viertelfinal-Tages gegen Adrian Mannarino beim 6:2 und 6:1 keine Probleme, danach setzte sich Tsitsipas nach Abwehr von fünf Satzbällen in Durchgang eins gegen Hubert Hurkacz mit 7:6 (8) und 6:3 durch.

