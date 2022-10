ATP Astana: Novak Djokovic zieht unwiderstehlich weiter

Novak Djokovic ist ohne Probleme in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Astana eingezogen. Djokovic besiegte Botic van de Zandschulp mit 6:3 und 6:1 und trifft nun auf Karen Khachanov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 15:32 Uhr

© Getty Images Applaus für Novak Djokovic

Zu Beginn des zweiten Satzes seines Treffens mit Botic van de Zandschulp schien sich Novak Djokovic in der Halle von Astana ein wenig zu langweilen. Den ersten Durchgang hatte der 21-malige Major-Champion nach einem frühen Break mit 6:3 souverän für sich entschieden, dennoch forderte er von seiner Box ein wenig mehr Animation. Die bekam der 34-Jährige dann auch. Und gewann den zweiten Satz mit 6:1.

Für Djokovic war es der sechste Match-Erfolg ohne Satzverlust in Folge, vergangene Woche war der Serbe ungefährdet zum Turniersieg in Tel Aviv gecruiset. Die letzte Niederlage in einem Wettbewerbsspiel im Rahmen der ATP-Tour datiert übrigens vom Viertelfinale der French Open, das Novak Djokovic in einem bemerkenswerten Match gegen Rafael Nadal verlor. Danach kam der Triumph in Wimbledon. Und eine lange Sommerpause, die erst beim Laver Cup in London ihr Ende fand (dort unterlag Djokovic etwas überraschend Félix Auger-Aliassime).

Medvedev auf Kurs Djokovic?

Nun geht es für Novak Djokovic gegen Karen Khachanov. Die Bilanz spricht mit 6:1 klar für den Mann aus Belgrad. Den einzigen Sieg für Khachanov gab es 2018 im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy.

In Astana könnte Djokovic im Halbfinale auf Daniil Medvedev treffen. Der Russe muss sich aber im letzten Achtelfinale zunächst gegen Emil Ruusuvuori und danach gegen Roberto Bautista Agut durchsetzen. In der oberen Hälfte des Tableaus lauten die Viertelfinali Andrey Rublev gegen Adrian Mannarino und Stefanos Tsitsipas gegen Hubert Hurkacz.

Hier das Tableau in Astana