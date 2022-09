US Open live: Karen Khachanov vs Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Karen Khachanov trifft im Halbfinale der US Open 2022 auf Casper Ruud - ab 21.00 Uhr live im TV auf Servus TV sowie Eurosport und im Livestream via Eurosport Player und Servus TV On!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 13:52 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Casper Ruud gegen Karen Khachanov im Halbfinale der US Open 2022

Wer wird das erste Ticket für das Endspiel der US Open 2022 buchen? Dauerkämpfer Casper Ruud oder Überraschungsmann Karen Khachanov? Während der Russe zuletzt eine Top-Leistung in fünf Sätzen gegen Mit-Favorit Nick Kyrgios abrufen konnte, hielt sich der Norweger in drei Sätzen gegen Matteo Berrettini schadlos.

Im direkten Head-to-head steht es zwischen den Protagonisten 1:0 für den Skandinavier. Der Mann aus Oslo konnte sich vor zwei Jahren beim Sandplatz-Turnier in Rom in drei Sätzen das Match holen.

Khacahnov vs. Ruud - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Karen Khachanov und Casper Ruud ist als erstes Match um 21:00 Uhr MEZ angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport und ServusTV angeboten, hier gibt es den Liveticker zur Partie.