ATP Astana: Sebastian Ofner erreicht neue Höhen

Für Sebastian Ofner hat sich mit dem Halbfinaleinzug der Abstecher nach Astana mehr als gelohnt. Ein neues Karrierehoch im Gepäck ist sicher.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 09:01 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner kann aktuell entspannt auf der Bank Platz nehmen.

Nach seinem Sieg gegen Landsmann Dominic Thiem steht fest, dass Ofner zum ersten Mal zu den besten 50 Tennisspielern des Planeten gehören wird. Nach dem Achtelfinaleinzug und dem Sprung in die Top100, folgt nun also der nächste große Meilenstein.

Es ist der Lohn für eine fantastische Saison des 27-Jährigen, der im Juli das Challenger-Turnier in Salzburg gewann und zuvor in fünf weitere Finals in diesem Kalenderjahr auf Challenger-Ebene einzog. Die Challenger werden in den nächsten Monaten nun weniger im Spielplan bei Ofner stehen.

Zweites ATP-Halbfinale für Ofner

Nun folgt das zweite Halbfinale auf der ATP Tour. Die erste Teilnahme liegt bereits sechs Jahre zurück. Damals verlor Ofner beim Heimturnier gegen Joao Sousa knapp in zwei Tiebreaks in der Runde der letzten Vier. Gegen Adrian Mannarino besteht nun die Chance zur ersten Finalteilnahme auf ATP-Tour-Ebene.

