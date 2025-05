ATP Masters Rom: Carlos Alcaraz zerstört Lorenzo Musettis Traum vom Heimsieg

Der erste Finalist des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom heißt Carlos Alcaraz. Der Spanier schlug Lorenzo Musetti am Freitag in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 17:50 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Rom-Finale

Carlos Alcaraz fehlt nur noch ein Sieg zu seinem Premierentiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Der vierfache Grand-Slam-Sieger aus Spanien gewann seine Halbfinalpartie gegen Lokalmatador Lorenzo Musett am Freitagnachmittag mit 6:3 und 7:6 (4) und steht in Italiens Hauptstadt damit erstmals im Endspiel.

Alcaraz legte gegen Musetti stark los und ging rasch mit einem Doppelbreak in Führung. Danach fand der Italiener, der sich im Viertelfinale gegen Alexander Zverev durchgesetzt hatte, besser in die Partie und verkürzte auf 3:4. Mit zwei Spielgewinnen in Folge machte Alcaraz die Hoffnung der frenetischen Fans am Campo Centrale aber schnell wieder zunichte.

Alcaraz im Finale gegen Sinner?

Im zweiten Durchgang lag Musetti lange mit Break in Führung, Alcaraz schlug jedoch zum 4:4 zurück und nutzte die immer größere werdende Unzufriedenheit seines Kontrahenten letztlich zum Sieg aus. Nach 2:03 Stunden Spielzeit verwandelte der Spanier seinen zweiten Matchball zum 6:3 und 7:6 (4)-Erfolg.

Im Finale könnte es Alcaraz mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner zu tun bekommen. Der Südtiroler trifft im zweiten Halbfinale des Tages (ab 20:30 Uhr im tennisnet-Liveticker) mit dem US-Amerikaner Tommy Paul zu tun.

