ATP Astana: Sebastian Ofner gewinnt Österreicher-Duell gegen Dominic Thiem

Im Viertelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Astana musste sich Dominic Thiem seinem Landsmann Sebastian Ofner im Viertelfinale in drei Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 17:00 Uhr

© GEPA pictures Sebastian Ofner gewinnt das Österreicher-Duell in Astana gegen Dominic Thiem

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.

Das Österreicher-Duell beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Astana ging in drei Sätzen über die Bühne und am Ende durfte Sebastian Ofner über den Einzug ins Semifinale jubeln. Der Grazer bezwang im letzten Viertelfinal-Duell des Tages in einem großteils packenden Match seinen Landsmann Dominic Thiem nach 2:26 Stunden Spielzeit mit 5:7, 6:4, 6:2. Ofner konnte damit im direkten Head-to-head mit dem US-Open-Champion von 2020 auf 1:3 verkürzen. Bei der diesjährigen Ausgabe des Sandplatz-Turniers in Estoril hatte Thiem noch in drei Sätzen das bessere Ende für sich gehabt.

Ofner bewies insgesamt große Nervenstärke, da er den ersten Satz, in dem sich ihm immer wieder Chancen boten, mit einem tatsächlich schlechten Servicegame zu leichtfertig abgab. Im zweiten Durchgang schaffte der Grazer ein Break zur Mitte des Satzes, dass er bis zum Ende auch nicht mehr aus der Hand gab. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war der Weltranglisten-58. klar tonangebender Spieler am Platz. Mit einem starken Entscheidungssatz fixierte Österreichs Nummer eins sein zweites Karriere-Semifinale auf der Tour nach Kitzbühel im Jahr 2017, sowie den Einzug in die Top 50 des ATP-Rankings.

Zweites Halbfinale: Korda gegen Medjedovic

Zuvor hatte Jurij Rodionov in seinem Viertelfinal-Duell gegen den Franzosen Adrian Mannarino im zweiten Durchgang elf Satzbälle liegen gelassen und damit dem Weltranglisten-34. das Duell mit Ofner um einen Finalplatz zugesichert.

Das zweite Semifinale am Montag werden der US-Amerikaner Sebastian Korda und der serbische Wildcard-Spieler Hamad Medjedovic bestreiten. Während Korda den topgesetzten Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen aus dem Wettbewerb nahm, bezwang Medjedovic den an vier gereihten Tschechen Jiri Lehecka mit 6:3, 6:4.

Das Einzel-Tableau aus Astana.