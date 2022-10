ATP Astana: Stefanos Tsitsipas dreht Partie gegen Andrey Rublev

Der erste Finalist bei der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung in Astana steht fest. Stefanos Tsitsipas schlägt Andrey Rublev in einem packenden Duell.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 14:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht nach einem Dreisatz-Erfolg über Andrey Rublev im Endspiel von Astana

Stefanos Tsitsipas steht im Endspiel der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung in Astana: Der Grieche schlug in der Vorschlussrunde Andrey Rublev in einer umkämpften und hochkarätigen Partie nach verlorenem ersten Satz 4:6, 6:4, 6:3. Der Finalgegner wird in der folgenden Partie zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev ermittelt.

Im ersten Durchgang zeigte besonders der Mann aus Moskau unwiderstehliches Power-Tennis von der Grundlinie - mit vielen der Schüsse war für Tsitsipas auf der anderen Seite des Netzes nichts mehr anzufangen. Im zweiten Satz steigerte der Helene dann deutlich die Serviceleistung, die ihm viele freie Punkte ermöglichte. Rublev hingegen wurde zusehends unruhiger und fügte sich - dank eines Wutausbruchs - nach dem Verlust des zweiten Satzes frustriert mit dem Racket eine Wunde am rechten Bein zu - nicht das erste Mal in seiner Karriere.

Im dritten Akt wirkte gefühlt wieder der Russe am Drücker. Allerdings verlor Rublev im entscheidenden Moment sein Service zum 3:5-Rückstand - Tsitsipas ließ sich den Matcherfolg nicht mehr nehmen. Der French-Open-Finalist von 2021 hat im ATP-Live-Ranking Alexander Zverev überholt und steht aktuell auf Rang fünf. Bei einer Halbfinal-Niederlage von Medvedev und einem Turniersieg Tsitsipas' wäre gar ein Sprung auf Platz vier möglich.

