ATP Atlanta: Das Knie hält - Kyrgios im Doppel weiter

Für das Einzel musste Nick Kyrgios beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta zurückziehen. Im Doppel steht er an der Seite von Thanasi Kokkinakis dagegen bereits im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2022, 07:37 Uhr

© Getty Images Beste Laune in Atlanta: Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis

Nicht ausgeschlossen, dass es im Endspiel des Doppel-Wettbewerbs beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta zu einem Treffen zwischen den regierenden Australian-Open-Champions und den aktuellen Wimbledon-Siegern kommt. Denn Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios, die Champions von Melbourne, stehen bereits im Halbfinale, Max Purcell und Matthew Ebden müssen noch nachlegen. Ebden/Purcell haben erst vor wenigen Tagen in einem Fünf-Satz-Thriller in Wimbledon Nikola Mektic und den an der Hand verletzten Mate Pavic besiegt. Ein Treffen in Atlanta wäre aber auch die Wiederauflage des Finales bei eben jenen Australian Open. Wo es im Nachgang ein paar böse Worte von Kyrgios in Richtung seiner unterlegenen Landsleute gab.

Noch aber ist ein wenig Tennis zu spielen. Und die Fans in Atlanta wird es sicherlich freuen, dass Wimbledon-Finalist Kyrgios ein Teil der Show bleibt. Am Dienstag musste er nämlich seinen Start gegen Peter Gojowczyk im Einzel absagen, einer Verletzung an der Patellasehne geschuldet. Einen Tag später meldete sich der Mann aus Canberra aber wieder fit zum Dienst, gewann mit Kumpel Kokkinakis gegen Gonzalo Escobar und Hunter Reese mit 6:4 und 7:6 (3). Die Aufgabe in der Vorschlussrunde wird auf jeden Fall eine US-amerikanische Note haben: entweder geht es gegen Jack Sock und Rajeev Ram oder gegen Tommy Paul und Steve Johnson.

Im Einzel stehen in Atlanta bislang zwei Viertelfinal-Partien fest: Ilya Ivashka wird es am Freitag mit Tommy Paul zu tun bekommen, Frances Tiafoe trifft dann auf Brandon Nakashima. Der ursprünglich topgesetzte Reilly Opelka musste seinen Start kurzfristig absagen.

