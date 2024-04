ATP Masters Madrid: Carlos Alcaraz fegt über Alexander Shevchenko hinweg

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcarz zeigte zum Auftakt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid eine sehr starke Leistung gegen den Kasachen Alexander Shevchenko,

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 17:48 Uhr

Carlos Alcaraz hatte in der zweiten Runde der Madrid Open keine Probleme mit dem Kasachen Alexander Shevchenko

Mehr als ein staker Auftakt für Carlos Alcaraz. Der in Madrid an zwei gesetzte Spanier ließ in der Zweitrunden-Partie des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid dem Kasachen Alexander Shevchenko keine Chance und fertigte diesen in nur 68 Minuten mit 6:2, 6:1 ab. Nächster Gegner wird der Brasilianer Thiago Seyboth Wild sein, der den an 28 geführten Lorenzo Musetti mit zweimal 6:4 aus dem Wettbewerb nahm.

Somit hat sich das kleine Fragezeichen in Bezug auf die Form von Alcaraz schneller aufgelöst, als ein Vorhandgeschoss des Weltranglisten-Zweiten im gegnerischen Feld einschlägt. Der Mann aus der Region Murcia musste vergangene Woche für das ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona absagen, nachdem er sich beim Masters-Event in Monte Carlo eine Verletzung am rechten Schlagarm zugezogen hatte.

Hurckaz der nächste Gegner von Altmaier

Was sich heute sonst so bei den Herren getan hat? Andrey Rublev hatte im ersten Match des Tages im Arantxa Sanchez Stadium mit dem argentinischen Qualifkanten Facundo Bagnis großen Spaß und zeigte sich beim 6:1,-6:4-Erfolg in bester Spiellaune. Ob sich der Russe beim Drittrunden-Match gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina auch so tiefenentspannt präsentieren wird, bleibt noch abzuwarten.

Am Dreier zog die Nummer acht des Events, Hubert Hurkacz, dem Briten Jack Draper mit 6:1, 7:5 den Nerv. "Hubi" ist damit der nächste Gegner von Daniel Altmaier, der dem Franzosen Arthur Fils mit 6:2, 6:3 keine Chance ließ. Der Kanadier Denis Shapovalov gab auf Court 4 ein kleines Lebenszeichen von sich: Der ehemalige Top-Ten-Spieler bezwang die Nummer 26 des Turniers, den Argentinier Thomas Etcheverry, mit 7:6 (3), 6:3.

