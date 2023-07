ATP Atlanta: De Minaur siegt im Aussie-Duell gegen Kokkinakis

Beim ATP 250-Turnier in Atlanta wurde der an Nr. 2 gesetzte Alex de Minaur im australischen Achtelfinal-Duell seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in zwei Sätzen gegen Thanasi Kokkinakis durch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 07:44 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur ließ im rein australischen Duell gegen Kokkinakis nichts anbrennen.

Die Zuschauer in Atlanta sahen die erste Begegnung auf der Tour zwischen den beiden Australiern Alex de Minaur und Thanasi Kokkonakis. Während der 24-jährige de Minaur nach einem Freilos erstmals im Turnier eingriff, hatte Kokkinakis schon ein schweres Dreisatz-Match gegen den Franzosen Gael Monfils in den Beinen.

Beide Spieler begannen mit glatten Aufschlagspielen, bis sich der an Position 2 geführte de Minaur im vierten Game zwei laufende Break-Möglichkeiten erspielen konnte und die zweite auch nutzte. Diesen Vorsprung brachte der wieselflinke Australier ohne weitere Breakmöglichkeiten auf beiden Seiten zum Satzgewinn nach Hause.

Im zweiten Akt erwischte der 27-jährige Kokkinakis den besseren Start und konnte nach hartumkämpften Spielen auf 3:0 davonziehen. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich gelang es de Minaur, seinem Gegner beim Stand von 4:4 das Service vorentscheidend abzunehmen und servierte die Partie ohne Punktverlust zum 6:3, 6:4-Erfolg aus.

Im Viertelfinale trifft die Nr. 17 der Welt auf den an Nr. 7 gesetzten Franzosen Ugo Humbert, der sich mit 7:6 (6), 6:4 gegen den südafrikanischen Qualifikanten Lloyd Harris behaupten konnte.

Eubanks bezwingt Nakashima

Weiter auf der Erfolgsspur befindet sich der Wimbledon-Viertelfinalist Christopher Eubanks. In einer spannenden Auseinandersetzung behielt die Nr. 5 des Turniers gegen seinen Landsmann Brandon Nakashima nach 2:21 Stunden Spielzeit mit 6:7 (4), 6:4, 7:5 die Oberhand. Der US-Amerikaner sieht sich im Viertelfinale dem Australier Aleksandar Vukic gegenüber, der die Nr. 4 der Setzliste, Yoshihito Nishioka aus Japan, mit 4:6, 7:5, 7:6 (3) ausschalten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Atlanta