ATP Masters Madrid: Daniil Medvedev der tragische Held

Eine Hüftverletzung stoppte Daniil Medvedev beim ATP Masters in Madrid gegen Jiri Lehecka, der als noch höchstplatzierter Spieler im Wettbewerb war.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 13:08 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev musste gegen Jiri Lehecka verletzungsbedingt aufgeben.

Daniil Medvedev und der Sand haben eine offensichtlich sehr eigenwillige Beziehung. Vor drei Jahren sagte die russische Nummer eins nach einem Sieg in der spanischen Hauptstadt über sein Sandspiel: „Mich auf Sand zu schlagen, ist keine Riesenschlagzeile."

Mit seinem Titelgewinn beim Masters in Rom dürfte sich diese Beziehung deutlich verbessert haben. So gehörte Medvedev, der seit Rom im Mai letzten Jahres auf einen Titel wartet, auch in Madrid zum erweiterten Favoritenkreis. Tragisch ist nun, dass der Weltranglistenvierte verletzungsbedingt aufgeben musste.

Daniil Medvedev hatte freie Bahn

Denn Durch das Fehlen von Novak Djokovic und nach dem Aus von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz war Daniil Medvedev der im Ranking bestplatzierte Spieler im Feld. Die Basis für einen weiteren Triumph auf der roten Asche schien geebnet für den Spieler, der in den letzten Monaten hinter den eben drei genannten oftmals zurückstecken musste.

Das Glück schien nun kurz mitzuspielen, doch nun siegte das Pech und entschied über Medvedevs Turnierausgang. Er ist damit der tragische Held dieses Turniers.

