ATP Atlanta: Die Phalanx der Olympia-Verweigerer

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta schlagen auch einige Spieler auf, die die Startberechtigung für die Olympischen Spiele in Paris gehabt hätten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 11:53 Uhr

© Getty Images Ben Shelton hat noch mehrere olympische Spiele vor sich

Ben Shelton ist ein junger Kerl von gerade mal 22 Jahren. Shelton mag den Sand als Spielfläche nicht besonders, darüber hinaus sind 2028 Olympische Sommerspiele in Los Angeles avisiert (dann auf Hartplatz). Es gibt also gute Gründe, warum Shelton lieber in Atlanta und fortflogen dann bei weiteren nordamerikanischen Turnieren aufschlägt als im Stade Roland Garros, wo ab dem kommenden Wochenende um Gold, Silber, Bronze und Blech gespielt wird.

Adrian Mannarino dagegen zählt schon 36 Lenze, ist zwar auch kein großer Freund der Terre Battue - aber Spiele im eigenen Land wird der Linkshänder menschlichem Ermessen nach als aktiver Profi nicht mehr miterleben. Aber auch Mannarino hat sich vom olympischen Spielbetrieb in diesem Sommer abgemeldet. Und steht in der Setzliste des ATP-Tour-250-Turniers in Atlanta hinter Ben Shelton auf Position zwei.

Murray gewinnt gegen Federer auf Rasen

Und damit weiter im Text: Frances Tiafoe, die Nummer drei von Atlanta, und Jordan Thompson, als Vierter gesetzt, schlagen ebenfalls im Bundesstaat Georgia auf. Und verdichten somit die Phalanx der Olympia-Verweigerer.

Was möglicherweise wirklich nur mit dem Untergrund zusammenhängt. Aber: Es wurde tatsächlich Zeit, auch einmal auf Sand die olympischen Medaillen zu vergeben. In der jüngeren Vergangenheit waren stets die Hartplatz-Spezialisten bevorzugt - mit einer Ausnahme: 2012 in London, also Wimbledon, holte sich Andy Murray auf Rasen im Endspiel gegen Roger Federer die Goldene.

