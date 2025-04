ATP-Masters Madrid: Medvedev dreht Partie gegen Nakashima

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung schaffte Daniil Medvedev beim ATP-Masters-Turnier in Madrid einen Comeback-Erfolg gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima und steht somit beim 1000er-Event im Viertelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 21:11 Uhr

© Getty Images Nach einem Durchhänger im ersten Satz drehte Daniil Medvedev in Madrid die Achtelfinal-Partie gegen Brandon Nakashima.

Mit dem Wissen des Sieges im bislang einzigen Duell ging Daniil Medvedev beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in seine Achtelfinal-Partie gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Und so war es der Russe, der sich im fünften Spiel das erste Break der Begegnung sichern konnte. Danach schlichen sich aber beinahe unerklärliche Fehler beim US-Open-Sieger von 2021 ein, während sein 23-jähriger Gegner sein Spiel solide zusammen bekam und mit vier Spielgewinnen in Folge den Gewinn des ersten Durchgangs fixierte, quittiert vom gewohnt regen Austausch von Medvedev mit seiner Box.

Im weiteren Verlauf fand Medvedev die Sicherheit in seinen Grundschlägen und sogar seinen Touch wieder, mit dem er seinen Gegner mit erfolgreichen Stopp-Bällen narrte. Nur einmal ließ der ehemalige Weltranglistenerste sein Gegenüber anschreiben, ehe er souverän den Satzausgleich einfahren konnte. Mit seiner ersten Break-Möglichkeit im dritten Akt packte Medvedev gleich zu und konnte im weiteren Verlauf die einzige Chance seines Gegners vereiteln. In seinem letzten Aufschlagspiel musste der 28-jährige nach einem 40:0 noch zweimal über Einstand gehen, ehe er mit seinem fünften Matchball den 3:6, 6:1, 6:4-Erfolg nach 1:46 Stunden besiegeln konnte.

„Ich hatte wie mein Gegner anfangs große Probleme, mich auf diesen Court einzustellen, da die Bälle unglaublich hoch weggesprungen sind und wir beide viele unerzwungene Fehler gemacht haben. Ich habe aber immer mehr Kontrolle über mein Spiel bekommen und konnte so das Match noch für mich entscheiden“, so der zufriedene Sieger.

In der Runde der letzten Acht sieht sich die Nr. 9 des Turniers entweder dem an Nr. 3 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz oder dem Norweger Casper Ruud gegenüber, der an Position 14 gelistet ist, die das letzte Match in der Night-Session im Manolo Santana Stadium bestreiten werden.

