ATP Atlanta: Jenson Brooksby wirft Rekordsieger John Isner raus

Jenson Brooksby hat im Viertelfinale de ATP-Tour-250-Turniers von Atlanta Titelverteidiger und Rekordsieger John Isner in drei Sätzen eliminiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2022, 07:39 Uhr

© Getty Images Jenson Brooksby steht in Atlanta im Halbfinale

Nichts wird es in diesem Jahr mit dem siebenten Erfolg von John Isner beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta. Denn der Titelverteidiger musste sich am Freitag (Ortszeit) in Atlanta seinem Landsmann Jenson Brooksby mit 6:3, 1:6 und 4:6 geschlagen geben. Für Brooksby ein dringend notwendiges sportliches Lebenszeichen: Nachdem der 21-Jährige im vergangenen Jahr ziemlich forsch in die erweiterte Weltspitze vorgedrungen war, verlief die Spielzeit 2022 eher bescheiden. Bestes Ergebnis für Brooksby war das Erreichen des Endspiels von Dallas, wo er Reilly Opelka unterlag.

In Atlanta bekommt es Jenson Brooksby in der Vorschlussrunde mit Landsmann Frances Tiafoe zu tun, der mit Brandon Nakashima beim 6:4 und 6:2 in nur 64 Minuten keine Probleme hatte.

In der oberen Hälfte konnten sich Ilya Ivashka und Alex de Minaur ihren Platz im Halbfinale sichern. Ivashka schlug Lokalmatador Tommy Paul mit 6:2, 3:6 und 6:1. DeMinaur, der in Atlanta 2019 gewinnen konnte, setzte sich gegen Adrian Mannarino ebenfalls in drei Sätzen durch.

Im Doppel kommt es im Halbfinale zum Schlagermatch zwischen den Australian-Open-Champions Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios gegen die beiden US-Amerikaner Rajeev Ram und Jack Sock.

