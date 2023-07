ATP Atlanta: Kei Nishikori meldet sich mit Sieg zurück!

Kei Nishikori hat bei seinem Comeback auf der „großen“ ATP-Tour mit einem 7:6 (5) und 7:6 (5) gegen Jordan Thompson einen erfolgreichen Start hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 20:29 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori ist zurück!

Jordan Thompson hatte vorgesorgt für den Start um elf Uhr Ortszeit in Atlanta. Der Australier war mit einer gesunden Schicht Sonnencreme auf den Center Court gekommen. Was ihm am Ende aber spielerisch am Ende auch nicht half: Denn Thompson musste sich Kei Nishikori bei dessen Comeback auf der ATP-Tour mit 6:7 (5) und 6:7 (5) geschlagen geben.

Nishikori, der die gesamte Saison 2022 wegen Verletzungen pausieren musste, hatte sich während der letzten Wochen bei drei Challenger-Turnieren in Schwung gebracht. Wenn auch gegen nicht besonders starke Konkurrenz (Alex Michelsen, gegen den Nishikori im Viertelfinale von Chicago verlor, einmal ausgenommen). In Atlanta wartet der mittlerweile 33-jährige Nishikori nun auf den Sieger der Partie zwischen Ben Shelton und Juncheng Shang.

Das Tableau in der Olympiastadt von 1996 wird angeführt von Taylor Fritz vor Alex de Minaur und Daniel Evans. Mit Gael Monfils war bereits gestern ein zweiter Comeback knapp an Thanasi Kokkinakis gescheitert.

