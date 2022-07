ATP Atlanta: Schmerzende Patellasehne stoppt Nick Kyrgios - vorerst

Nick Kyrgios hat beim ATP-Tour-250-Event in Atlanta aufgrund einer Verletzung am Knie für das Einzel zurückziehen müssen. Im Doppel könnte er noch starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2022, 12:42 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios musste im Einzel in Atlanta zurückziehen

Peter Gojowczyk hatte sich sicherlich gefreut auf sein Erstrunden-Match gegen Nick Kyrgios in Atlanta. Der Deutsche wäre nach überstandener Qualifikation der erste Gegner von Kyrgios nach dessen Einzug ins Endspiel von Wimbledon gewesen. Stattdessen bekam es Gojowczyk mit Adrian Mannarino zu tun, einem Lucky Loser. Mannarino nutzte die Gunst der Stunde, gewann mit 6:3 und 7:6 (7).

Denn Kyrgios hatte aufgrund von Problemen mit der Patellasehne kurzfristig für das Einzel absagen müssen. Und das, nachdem er am Montag mit Thanasi Kokkinakis mit einem Sieg gegen die Franzosen Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin schon die zweite Runde im Doppel erreicht hatte.

„Ich bin extrem zerstört, dass ich heute Abend nicht spielen kann“, erklärte Kyrgios also in Atlanta. „Ich habe dieses Turnier schon einmal gewonnen und spiele gerade das beste Tennis meiner Karriere.“ Er sei sehr enttäuscht, aber: „Ich habe noch die Hoffnung, dass ich später in der Woche vielleicht mit Thanasi weiterspielen kann.“ Die nächste Gegner im Doppel wären Gonzalo Escobar und Hunter Reese.

