ATP Auckland: Shelton und die United-Cuppler

Ben Shelton führt die Gesetztenliste für das ATP-Tour-250-Turnier in Auckland an. Dahinter kommen ein paar Spieler, die beim United Cup mehr oder Wenger überzeugt haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 12:32 Uhr

© Getty Images Ben Shelton führt die Setzliste in Auckland an

Ein bisschen Wettkampftennis vor den Australian Open 2026 kann nicht schaden, mag sich Ben Shelton gedacht haben. Und tritt also die Reise ins neuseeländische Auckland an, wo er an Position eins gesetzt ist. Und natürlich mit einem Freilos startet.

Ein paar der größten Konkurrenten qua Papierform bringen indes schon 2026 erworbene Matchhärte mit: Casper Ruud etwa, die Nummer zwei. Der Norweger hat beim United Cup gegen Alex de Minaur gewonnen und gegen Jakub Mensik verloren. Und apropos: Der Tscheche startet in Auckland an Position drei gesetzt.

Australian Open beginnen am Sonntag

Ein weiterer „United-Cuppler“ ist Sebastian Baez, der in Auckland als Nummer sieben ins Rennen geht. Und zum Auftakt auf einen Qualifikanten trifft.

Der Start in Auckland ist logistisch ja nicht ganz einfach für jene Leute, die es ernst nehmen und bis zum Ende spielen. Denn das Finale des 250ers wird am kommenden Samstag gesielt. Und einen Tag später beginnen schon die Australian Open. Zeit zur Eingewöhnung bleibt da keine.

