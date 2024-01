ATP Adelaide: Sonego ringt Hanfmann nach Abwehr von Matchbällen nieder

In einem wahren Dreisatz-Krimi besiegte der Italiener Lorenzo Sonego den Karlsruher Yannick Hanfmann in der Auftaktrunde beim ATP-250-Turnier in Adelaide nach Abwehr von zwei Matchbällen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 11:20 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego setzte sich in Adelaide hauchdünn gegen Yannick Hanfmann durch.

Während Lorenzo Sonego die Statistik gegen Yannick Hanfmann mit dem Zweisatz-Erfolg im Viertelfinale von Cagliari 2021 offiziell mit 1:0 anführt, gingen von den restlichen drei Begegnungen auf Qualifikations- und Challenger-Ebene zwei Siege an den Italiener.

Zu Beginn des Matches suchten sowohl Hanfmann als auch Sonego ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag und mussten je eine Break-Chance abwehren. In der Folge hielten beide Spieler ihr Service ohne Probleme, ehe das letzte Aufschlagspiel des 32-jährigen Hanfmann die Entscheidung im ersten Durchgang bringen sollte. Trotz zweier laufender Spielbälle zum Erreichen des Tiebreaks beim Stand von 40:15 musste der Karlsruher mit vier Punktverlusten in Folge den ersten Satz abgeben.

Im zweiten Akt dominierte der deutsche Davis-Cup-Spieler von Beginn an mit seinem variablen Spiel. Mit zwei verwerteten Breakbällen, ohne selbst eine Möglichkeit zuzulassen, schaffte der ehemalige College-Spieler den Satzausgleich.

Lediglich zwei Break-Chancen gab es im allzeit ausgeglichenen Entscheidungs-Durchgang, die der 28-jährige Sonego verstreichen lassen musste. Im fälligen Tiebreak mit hochklassigen Ballwechseln sollte sich ein wahrer Krimi entwickeln, in dem zwischenzeitlich auch wegen eines Ausfalls des elektronischen Line-Calling-Systems unterbrochen werden musste. Als beim Stand von 9:9 noch einmal die Seiten gewechselt wurden, erkämpfte sich der Turiner nach einer verschlagenen Vorhand von Hanfmann seinen dritten Matchball, nachdem er zuvor bereits zwei seines Gegners abwehren konnte, und verwandelte diesen mit einem Aufschlag-Winner zum 7:5, 2:6, 7:6 (9)-Erfolg nach 2:49 Stunden.

Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-46. auf den an Nr. 3 gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda, der mit einem Freilos in das Turnier startete.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide