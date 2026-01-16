ATP Auckland: „Unschlagbarer“ Baez im Endspiel gegen Mensik

Sebastian Baez und Jakub Mensik sind in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Auckland eingezogen.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 07:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sebastian Baez hat all seine sieben Matches 2026 gewonnen

Wer hätte vor der Spielzeit 2026 gedacht, dass Sebastian Baez mit einer Serie von sieben Siegen in Folge starten würde? Zumal auf Hartplatz, der dem Argentinier per se nicht so sehr liegt wie sein sehr geschätzter Sandboden. Aber: Ja, es ist wahr. Baez ist bislang nicht aufzuhalten. Das 6:1 und 6:4 gegen Marcus Giron im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Auckland war bereits sein siebter Matchsieg in Folge.

Baez hat die Saison beim United Cup begonnen, dort gegen Taylor Fritz, Jaume Munar und Stan Wawrinka nichts anbrennen lasen. In Auckland ist er als Nummer sieben gesetzt ins Rennen gegangen.

Miedler und Cabral verlieren erstmals 2026, Erler im Finale

Der nächste Kandidat, der Baez aufzuhalten versuchen wird, ist nun Jakob Mensik. Der Tscheche, der im vergangenen Jahr mit seinem Triumph beim ATP-Masters-1000-Event in Miami für Aufsehen gesorgt hatte (danach aber nicht mehr so viel gewann), setzte sich im anderen Halbfinale gegen den Ungarn Fabian Marozsan mit 7:6 (9), 4:6 und 6:1 durch.

Eine andere Serie ist in Auckland dagegen gerissen: Denn Lucas Miedler und Francisco Cabral, vergangene Woche noch Champions in Brisbane, verloren in der Vorschlussrunde gegen Albano Olivetti und Theo Arribage mit 2:6 und 6:7 (5). Dafü hat mit Alexander Erler ein anderer Österreichr das Endspiel erreicht: Erler gewann mit Partner Robert Galloway das zweite Halbfinale gegen Yuki Bhambri und Andre Göransson mit 6:4, 4:6 und 10:8.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland

