ATP: Auftaktsieg für Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier scheitert an Cameron Norrie

Yannick Hanfmann nimmt beim ATP-Sandplatz-Turnier in Santiago de Chile überraschend die Nummer fünf Federico Coria raus. Für Daniel Altmaier war hingegen nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde des ATP-Turniers in Acapulco gegen Cameron Norrie Endstation.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 10:41 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann steht nach einem Erstrunden-Erfolg über Federico Coria im Achtelfinale von Santiago de Chile

Feiner Erfolg für Yannick Hanfmann beim ATP-World-Tour-250-Event in Santiago de Chile: Der Karlsruher gewann seine Auftaktpartie beim Sandplatz-Turnier in Südamerika gegen den an fünf gesetzten Argentinier Federico Coria nach 1:55 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:2, 6:4. Der 30-Jährige war mittels Protected Ranking ins Haupftfeld gelangt und bekommt es im Achtelfinale mit dem Wildcard-Brasilianer Thiago Seyboth Wild zu tun, der seinerseits den Lucky Loser Nicolas Kicker (Argentinien) mit 6:4, 3:6, 6:4 bezwingen konnte.

Gojowczyk letzter Deutscher in Acapulco

Leider keine Überraschung gab es für Daniel Altmaier zum Auftakt beim ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco zu bejubeln: Der Deutsche musste sich an der pazifischen Küste in der ersten Runde dem an sechs gesetzten Briten Cameron Norrie nach 1:50 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5) und 2:6 geschlagen geben. Der Kempener war auch bei den letzten beiden ATP-Tour-Veranstaltungen in Dallas und Delray Beach jeweils an seiner Auftaktaufgabe gescheitert.

Nach dem Ausschluss von Alexander Zverev wegen eines Ausrasters in der Doppelkonkurrenz ist Peter Gojowczyk der einzige verbliebene Deutsche im Einzelwettbewerb in Mexiko. Aufgrund der Disqualifikation des Weltranglisten-Dritten steht Gojowczyk bereits im Viertelfinale und bekommt es dort entweder mit Cameron Norrie (Großbritannien) oder John Isner (USA) zu tun.

