ATP Awards: Alexander Zverev und Jannik Sinner dürfen auf Auszeichnungen hoffen

Alexander Zverev und Jannik Sinner stehen bei den ATP Awards 2023 in der engeren Auswahl.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 19:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev könnten bei den ATP Awards abräumen

Jannik Sinner könnte nach seinem endgültigen Durchbruch im laufenden Kalenderjahr auch bei den ATP Awards abräumen. Der 22-Jährige, der zuletzt mit Italien den Davis Cup gewann, befindet sich gleich in zwei Kategorien (Most Improved Player und Sportmanhsip Award) in der engeren Auswahl.

Hinsichtlich des größten Entwicklungssprungs in der Saison 2023 bekommt Sinner von Matteo Arnaldi, Christopher Eubanks und Ben Shelton Konkurrenz. Als fairster Spieler stehen neben dem Südtiroler noch Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov und Hubert Hurkacz zur Auswahl.

Zverev gegen Struff und Koepfer

Darüber hinaus könnten Sinners Coaches Darren Cahill und Simone Vagnozzi als Trainer des Jahres ausgezeichnet werden. Die beiden treten gegen Craig Boynton (Hubert Hurkacz), Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz), Goran Ivanisevic (Novak Djokovic) und Bryan Shelton (Ben Shelton) an.

In der Kategorie "Comeback-Spieler der Saison" wird indes überwiegend Deutsch gesprochen. Neben Alexander Zverev, der nach seiner schweren Verletzung bei den French Open 2022 die Rückkehr in die Top Ten schaffte, dürfen sich auch Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer Hoffnungen machen. Komplettiert wird die Liste von Gael Monfils.

Profis entscheiden selbst - mit einer Ausnahme

Der "Newcomer des Jahres" kommt aus dem Quintett Flavio Cobolli, Arthur Fils, Alex Michelsen, Dominic Stricker und Luca Van Assche. Wie in drei anderen Kategorien (Comeback Player, Most Improved Player, Sportsmanship) entscheiden hier die Profis selbst über den Sieger, in der fünften (Coach des Jahres) kommt diese Aufgabe den Übungsleitern zu.

Die Gewinner der ATP Awards werden ab dem 11. Dezember bekanntgegeben. Auch der Preis des Fan-Lieblings steht wieder zur Disposition. Bis zum 1. Dezember könnt ihr hier für euren Lieblingsspieler und eure präferierte Doppel-Paarung abstimmen.

Alle Nominierten im Überblick