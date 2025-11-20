ATP Awards: Das sind die Nominierten!

Die ATP hat am Donnerstag die Nominierten für ihre diesjährigen Awards bekanntgegeben. Wenig überraschend kann auch auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz einen Preis abräumen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 18:31 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz darf bei den ATP Awards nicht fehlen

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Tennisjahr 2025 von Anfang bis Ende dominiert. Bei den diesjährigen ATP Awards wird die Ausbeute der aktuellen Spitzenduos dennoch vergleichsweise bescheiden ausfallen. Was freilich vielmehr an den Preisen selbst als als an den beiden Superstars liegt.

Immerhin könnte Alcaraz den “Stefan Erdberg Sportsmanship Award” gewinnen. Neben dem Spanier stehen Titelverteidiger Grigor Dimitrov, Felix Auger-Aliassime und Casper Ruud zur Wahl. Den Preis für den Durchbruch des Jahres ("Breakthrough Award"), den es 2025 zum ersten Mal gibt, wird an Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik oder Valentin Vacherot gehen.

Einige Neuerungen bei den ATP Awards

Sowohl Alcaraz als auch Vacherot könnten bei der Award-Vergabe ab dem 8. Dezember weiteren Grund zur Freude haben. Denn mit Juan Carlos Ferrero und Samuel Lopez bzw. Benjamin Balleret stehen ihre Trainer bei der Wahl zum Coach des Jahres auf der Shortlist. Weitere Nominierte sind Darren Cahill und Simone Vagnozzi (Jannik Sinner), Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime) und Bryan Shelton (Ben Shelton).

Erstmals werden die 29 aktuellen und ehemaligen Spieler, die die Weltrangliste bislang angeführt haben, über die Sieger des "Breakthrough" und “Sportsmanship” Awards entscheiden. Der Trainer des Jahres wird von seinen ATP-Kollegen gewählt. Offenbar nicht mehr ausgezeichnet werden das beste Comeback, der meistverbesserte Spieler sowie der Newcomer des Jahres. Der Fanliebling kann noch bis 21. November gewählt werden.