ATP Awards: Eine letzte Auszeichnung für Dominic Thiem?

Dominic Thiem könnte in diesem Jahr zum ersten Mal den “Sportsmanship Award” gewinnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 12:00 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem beendete im Oktober seine Karriere

Seit einem Monat befindet sich Dominic Thiem bereits in der Tennis-Pension. Ganz losgelassen hat ihn seine alte Leidenschaft aber noch nicht. Zuletzt war der US-Open-Sieger von 2020 bei den ATP Finals in Turin vor Ort, nun könnte ihm die Spielervereinigung der Herren eine (letzte) Auszeichnung verleihen.

Denn wie die ATP am Montag mitteilte, ist Thiem einer der vier Kandidaten für den Gewinn des “Sportsmanship Award.” Neben dem ehemaligen Weltranglistendritten wurden für den Fairplay-Preis auch Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov und Casper Ruud nominiert.

Insgesamt vergibt die ATP auch in diesem Jahr wieder Preise in fünf Kategorien. In vier davon (Comeback-Spieler, meistverbesserter Spieler, Newcomer und fairster Spieler) entscheiden die Profis, in der fünften (Coach des Jahres) die Trainer selbst. Die Sieger werden ab dem 9. Dezember bekanntgegeben.

Comeback-Spieler des Jahres:

Matteo Berrettini

Marin Cilic

Kei Nishikori



Meistverbesserter Spieler des Jahres:

Jack Draper

Tomas Machac

Giovanni Mpetshi Perricard

Alejandro Tabilo



Newcomer des Jahres:

Jakub Mensik

Juncheng Shang



Sportsmanship Award:

Carlos Alcaraz

Grigor Dimitrov

Casper Ruud

Dominic Thiem

Trainer des Jahres:

Xavier Malisse (Alexei Popyrin)

Emmanuel Planque (Giovanni Mpetshi Perricard)

Michael Russell (Taylor Fritz)

Brad Stine (Tommy Paul)

James Trotman (Jack Draper)