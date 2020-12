ATP: Bald auch 750er-Turniere auf der Tour?

Nach Informationen der L´Équipe soll man sich in Kreisen der ATP ernsthaft mit dem Gedanken einer neuen Turnier-Kategorie auseinandersetzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2020, 08:00 Uhr

© Getty Images Indian Wells hätte ebenfalls Ambitionen

Neu ist das Ansinnen nicht: Einige Veranstaltungen, die im Moment auf dem ATP-Tour-500-Level angesiedelt sind, würden sich gerne höher bewertet fühlen. Jenes in Dubai etwa, das Jahr für Jahr einen ausverkauften Center-Court und ein starkes Teilnehmerfeld liefert. Oder das Event in Peking, das im Jahr 2020 wie alle anderen asiatischen Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Und auch die beiden europäischen Hallen-Turniere in Rotterdam und Basel sollen derartige Ambitionen hegen.

Für ein Turnier in der Größenordnung eines ATP-Masters-1000-Events wird es aber an den genannten Standorten, mit Ausnahme vielleicht von Peking, nicht reichen. Abzuwarten auch, ob die Tenniseuphorie in der Schweiz nach einem Rücktritt von Roger Federer nicht so weit zurückgeht, dass die Veranstalter in Basel mit der derzeitigen Dotierung in Sachen Preisgeld und ATP-Punkte ganz zufrieden sind. Da würde sich schon eher Wien anbieten - zumal in der österreichischen Bundeshauptstadt in den kommenden Jahren eine neue Multifunktionshalle entstehen soll.

Die Idee, zwischen den 500ern und den 1000ern eine 750er-Kategorie zu etablieren, gibt es schon seit ein paar Jahren. Allerdings geht es sogar noch eines höher: Denn Indian Wells, das sich am nächsten dran an den Grand-Slam-Turnieren sieht, hätte nichts gegen eine Aufwertung einzuwenden. Etwa auf 1500er-Level.