ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev erwischt unangenehme Auslosung

Auf Alexander Zverev warten in Cincinnati schon früh hohe Hürden. Eine wesentlich bessere Auslosung erwischte der Weltranglistenerste Jannik Sinner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 22:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev könnte im Halbfinale auf Carlos Alcaraz treffen

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati eine unangenehme Auslosung erwischt. Der Deutsche, der in Ohio hinter Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Position drei gesetzt ist, trifft nach einem Freilos zu Beginn auf Gael Monfils oder Nishesh Basavareddy. In Runde drei droht ein Duell mit Brandon Nakashima.

Im Achtelfinale könnte es für Zverev gegen Karen Khachanov gehen, mit dem es der Deutsche am Mittwoch (Ortszeit) im Halbfinale von Toronto zu tun bekommt. Der Russe eröffnet in Cincinnati seinerseits gegen den Österreicher Sebastian Ofner oder einen Qualifikanten. Mögliche Viertelfinalgegner von Zverev sind Ben Shelton und Daniil Medvedev, ehe es im Halbfinale zum Duell mit Alcaraz kommen könnte.

Alcaraz und Sinner kehren in Cincinnati zurück

Alcaraz, der wie Sinner auf das Event in Toronto verzichtete, spielt zunächst gegen Mattia Bellucci oder Damir Dzumhur. Erster gesetzter Gegner wäre bei entsprechendem Verlauf Tallon Griekspoor in Runde drei, im Achtelfinale könnte Miami-Champion Jakub Mensik oder Denis Shapovalov warten. Im Viertelfinale geht es für Alcaraz laut Papierform gegen Alex de Minaur.

Die obere Hälfte wird naturgemäß von Weltranglistenersten Jannik Sinner angeführt. Der Titelverteidiger eröffnet gegen Vit Kopriva oder einen Qualifikanten. Generell darf der Südtiroler mit seiner Auslosung durchaus zufrieden sein: Im Achtelfinale könnte es für Sinner gegen Tommy Paul gehen, potenzielle Viertelfinalgegner sind Lorenzo Musetti und Casper Ruud.

Im Halbfinale könnte es für Sinner zum Duell mit der Nummer vier des Turniers, Taylor Fritz, kommen. Der US-Amerikaner trifft zum Auftakt auf den ehemaligen Cincinnati-Sieger Borna Coric oder Christopher O'Connell. Großer Abwesender in Ohio ist freilich Novak Djokovic, der seine Teilnahme am Montag abgesagt hatte und erst bei den US Open in New York (24. August bis 7. September) auf die Tour zurückkehren wird.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati