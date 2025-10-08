ATP Shanghai: Medvedev bezwingt Angstgegner Tien im dritten Anlauf

Nach zwei Niederlagen gegen Learner Tien konnte Daniil Medvedev beim dritten Aufeinandertreffen endlich triumphieren.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 19:30 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trat zum dritten Mal gegen Learner Tien an

Daniil Medvedev hat im dritten Duell mit Learner Tien endlich den ersten Sieg gefeiert. Nach Niederlagen in Melbourne und Peking stellte der Russe nun im Head-to-Head auf 1:2 und zeigte dabei – anders als etwa noch in Peking – Nervenstärke in den entscheidenden Momenten.

Das knapp dreistündige Aufeinandertreffen war insgesamt sehr ausgeglichen. Im ersten Satz entschied Medvedev den Tiebreak knapp für sich, während im zweiten Satz Erinnerungen an Peking hochkamen: Medvedev führte bereits mit 3:0, doch Tien kämpfte sich zum 3:3 zurück und gewann den Satz schließlich im Tiebreak.

Im dritten Satz blieb es lange spannend. Beim Stand von 4:4 im dritten Satz gab Tien dann sein Aufschlagspiel ab und Medvedev nutzte seinen einzigen Matchball zum Sieg.

Musetti scheiterte klar an Auger-Aliassime

Im zweiten Achtelfinal-Kracher zwischen Lorenzo Musetti und Felix Auger-Aliassime musste der Italiener mit einem klaren 4:6, 2:6 die Segel streichen. Die anstrengenden Partien der letzten Tage dürften ihres dazu beigetragen haben. Besonders bitter: Musetti verlor gegen Auger-Aliassime das direkte Duell um einen Platz bei den ATP Finals.

Auger-Aliassime seinerseits hat nun die Chance, im Viertelfinale gegen Arthur Rinderknech weitere Punkte gutzumachen.

