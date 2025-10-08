ATP Shanghai: Holger Rune fordert Hitzeregel bei ATP-Turnieren

Die drückende Hitze beim Shanghai Masters setzte bereits vielen Spielern zu. Nun meldet sich Holger Rune zu Wort.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 11:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune am Limit

Brutale Bedingungen in Shanghai

Holger Rune kämpfte am Dienstag gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard bei sengender Hitze auf dem Court. Der Däne siegte in drei Sätzen, doch die Belastung war enorm. Temperaturen von über 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit machten das Match zu einer echten Herausforderung. Mpetshi Perricard hatte bereits tags zuvor gegen Taylor Fritz mit der enormen Hitze zu kämpfen und zeigte sich am Ende siegreich, weil Fritz noch gezeichneter war.

Rune für Hitzeregel

Nach dem Spiel machte Rune klar, dass es seiner Ansicht nach eine Hitzeregel auf ATP-Ebene geben sollte, ähnlich wie bei den Grand Slams. “Wir können eine gewisse Hitze aushalten, aber es gibt immer ein Limit”, erklärte der ehemalige Weltranglisten-Vierte. “Es geht um unsere Gesundheit. Eine Regel, die signalisiert, wann es zu extrem wird, wäre sinnvoll.”

Spieler leiden

Rune ist nicht der einzige Profi, der mit den extremen Temperaturen zu kämpfen hat. Jannik Sinner musste seine Partie in der dritten Runde aufgrund von Krämpfen aufgeben. Novak Djokovic zeigte in all seinen Matches körperliche Probleme, obwohl er gewann. Francisco Comesana ging im zweiten Satz gegen Lorenzo Musetti buchstäblich ein. Auch zahlreiche andere Spieler wie Casper Ruud, David Goffin und Wu Yibing gaben vorzeitig auf. Die hohe Belastung wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen.

ATP prüft Anpassungen

Die ATP reagierte auf die Kritik. Man überprüfe derzeit die bestehende Hitzepolitik und ziehe mögliche Änderungen in Erwägung. Das Medical-Services-Team des Verbandes setzt bereits auf Maßnahmen, um die Gesundheit der Spieler zu schützen, doch eine offizielle Hitzeregel könnte nun als dauerhafte Lösung eingeführt werden.