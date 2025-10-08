Rublev frustriert: "Mein Spiel hat sein Limit erreicht..."

Andrey Rublev steckt aktuell in einer sportlichen Krise. Nach dem frühen Aus in Shanghai zieht der ehemalige Top-5-Spieler personelle Konsequenzen und trennt sich von seinem Fitnesscoach.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 11:51 Uhr

Die Erwartungen waren klar: Als 13. gesetzter Spieler sollte Andrey Rublev gegen Yoshihito Nishioka in die zweite Runde des Shanghai Masters einziehen. Doch der Japaner drehte das Match nach verlorenem ersten Satz und siegte 2:6, 6:1, 6:4. Für Rublev war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Die bisherige Saison zeigt, dass der 27-Jährige derzeit weit von seiner einstigen Form entfernt ist.

Neuer Kurs im Trainerteam

Bereits in diesem Jahr hatte Rublev Ex-Grand-Slam-Sieger Marat Safin in sein Team aufgenommen. Nun folgt die nächste personelle Veränderung: Marcos Borderias, Rublevs Fitnesscoach der letzten drei Jahre, verlässt das Team. Auf Instagram verabschiedete sich der Spanier mit den Worten, man habe ein “wunderbares Kapitel voller Lernen, Wachstum und großartiger Erfahrungen” geschrieben.

Offene Worte nach dem Aus

Rublev selbst zeigte sich nach dem Shanghai-Match selbstkritisch: “Es ist nicht unbedingt so, dass die anderen mein Spiel durchschaut haben”, sagte er in der Pressekonferenz. “Die Wahrheit ist, dass mein Tennis einfach eine Art Limit erreicht hat. Ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder ich bleibe in den Top 20 hängen, während die jungen Spieler mich weiter nach unten drücken, oder ich ändere alles radikal, um mir neue Chancen für den Rest meiner Karriere zu geben.”

Aufbruchsstimmung

Ein zentrales Thema wird außerdem auch Rublevs Umgang mit der Saisonplanung sein. In Interviews machte er deutlich, dass er nicht nur an seiner Technik und Fitness arbeiten will, sondern auch seine Einstellung zu Training, Turnierplanung und Matchvorbereitung neu anpassen muss. Experten sehen in diesen Schritten den Versuch, die eigene Karriere strategisch zu verlängern.