ATP-Challenger Roanne: Struff in der Krise

Jan-Lennard Struff unterlag beim ATP-Challenger in Roanne dem 21-jährigen Griechen Stefanos Sakellaridis in drei Sätzen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.10.2025, 18:14 Uhr

Jan-Lennard Struff, der in diesem Jahr bereits sein viertes Challenger-Turnier bestritt, musste gegen den jungen Griechen Stefanos Sakellaridis einen frühen Rückstand im ersten Satz aufholen. Mit großem Kampfgeist drehte er den Durchgang noch und sicherte ihn sich mit 6:3.

Der zweite Satz verlief weitgehend ausgeglichen, doch Sakellaridis nutzte seine Chance im Tiebreak und glich in Sätzen aus. Struff blieb in den entscheidenden Phasen etwas zu passiv. So richtig wollte der Motor einfach nicht anlaufen.

Auch im dritten Satz blieb das Match zunächst ausgeglichen. Erst beim Stand von 5:5 gelang es Sakellaridis schließlich, Struffs Aufschlag zu brechen. Er entschied das Match mit 7:5 im dritten Satz für sich.

Durch die Niederlage rangiert Struff weiterhin um Platz 100 in der Weltrangliste. Sein Auftritt in Roanne zeigt jedenfalls, dass der Saisonendspurt für den Deutschen noch einige Herausforderungen bereithält.