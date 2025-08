ATP-Masters: Nick Kyrgios muss auch für Cincinnati passen

Nach seinem Kurz-Comeback beim Doppel-Wettbewerb in Washington muss der Australier Nick Kyrgiosaufgrund seiner anhaltenden Knie-Probleme auf einen Start beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati verzichten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 18:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit seiner Absage für das Masters-Turnier in Cincinnati wird ein Start von Nick Kyrgios bei den US Open immer unwahrscheinlicher.

An seiner Erfolgsstätte in Washington, wo er sich zweimal den Titel im Einzel sichern konnte und sich 2022 an der Seite von Jack Sock sogar zusätzlich noch mit dem Doppel-Titel belohnen konnte, sollte das große Comeback des Nick Kyrgios stattfinden. Aufgrund seiner anhaltenden Knie-Probleme reichte es jedoch nur zu einem Kurzauftritt im Doppel zusammen mit Gael Monfils, wo sie sich dem französisch/monegassischen Duo Nys/Roger-Vasselin deutlich mit 2:6, 2:6 geschlagen geben mussten. Anschließend sagte er auch den Start im Einzel-Wettbewerb ab, wo er einen Start via Protected Ranking geplant hatte.

Als großes Ziel peilt der Australier nach wie vor den Start beim letzten Major des Jahres in New York an, wo der 30-Jährige aufgrund seines Protected Rankings mit Position 21 direkt im Hauptfeld stehen würde. Diese Ambitionen haben nun einen Dämpfer erhalten. Wie nun bekannt wurde, hat der Doppel-Grand-Slam-Champion nun seinen Start für das Masters-Event in Cincinnati als ehemaliger Finalist von 2017 abgesagt. Damit mehren sich die Zweifel, ob der aktuelle Weltranglisten-642. Tatsächlich ohne ein bestrittenes Einzel seit dem 1000er-Turnier in Miami direkt bei einem Major antreten wird, bei dem von Beginn an auf drei Gewinnsätze gespielt wird.

Mit dem Rückzug für Cincinnati ist Kyrgios bereits der zehnte Spieler, der für das Turnier in Ohio abgesagt hat. Davor hatten bereits unter anderem Novak Djokovic, Jack Draper, Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Sebastian Korda, sowie Kitzbühel-Champion Alexander Bublik ihren Verzicht bekanntgegeben.