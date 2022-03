ATP: "Ballwechsel" - Novak Djokovic sucht Ablenkung beim Basketball

Nachdem der 20-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic die beiden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami verpasst, nutzt er die Zeit um sein Lieblings-Basketballteam anzufeuern.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 11:39 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic besuchte ein Basketball-Match seiner Lieblings-Mannschaft Roter Stern Belgrad

Novak Djokovic muss pausieren - der Serbe, der sich noch immer keine Impfung gegen SARS-CoV-2 abgeholt hat, darf wegen der aktuellen Einreisebestimmungen in den USA nicht an den beiden hochkarätigen ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami teilnehmen. Neben den wichtigen Punkten - die beiden Turniere sind so wertvoll wie ein Grand-Slam-Event - verpasst der Belgrader auch wichtige Matchpraxis auf allerhöchstem Niveau.

Um dennoch nicht ganz den Kontakt zur sportlichen Betätigung zu verlieren, besuchte der aktuell Weltranglisten-Zweite ein Basketballmatch seines Lieblingsvereins Roter Stern Belgrad. Die EuroLeague-Partie, bei der "Nole" anwesend war, ging für die traditionsbewusste Mannschaft aus der serbischen Hauptstadt gegen Maccabi Tel Aviv mit 84 zu 77 erfreulich zu Ende - aber das nur nebenbei.

Rückkehr in Monte Carlo sehr wahrscheinlich

Unter Applaus der zahlreichen Fans zeigte der "Djoker" zu Beginn der Auseinandersetzung seine Dribbelkünste mit dem großen Gummi-Ball. Zweimal ging die orangene Kugel im Ausfallschritt durch die Beine, bevor das Spielgerät wieder an die echten Könner zurückgegeben wurde. Eine schlechte Figur machte der ehemalige Weltranglisten-Erste dabei keineswegs.

Was die gelbe Filzkugel anbelangt, wird Djokovic wohl beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo wieder auf die Tour einsteigen. Derzeit genügt in Frankreich, die ja die Schutzmacht des Fürstentums Monaco ist, ein negativer PCR-Test, um ins Land einreisen zu dürfen. Schwer vorzustellen, dass sich an dieser Regelung bis Mitte April noch großartig etwas ändert.