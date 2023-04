ATP Banja Luka: Oha! Novak Djokovic unterliegt Lajovic!

Überraschung beim ATP-Turnier in Banja Luka: Novak Djokovic, Welt-Nummer 1, verlor hier gegen Landsmann Dusan Lajovic (ATP-Nr. 70)!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 19:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

4:6, 6:7 (6) hieß es hier aus der Sicht des Djokers nach 2 Stunden und 25 Minuten. Djokovic hat damit einen kompletten Fehlstart in die Sandplatzsaison erlitten. Beim Masters-Turnier in Monte-Carlo in der vergangenen Woche war im Achtelfinale schon Schluss gewesen.

Auch in Banja Luka war Djokovic nur stotternd ins Turnier gekommen, hatte seine Auftaktpartie gegen Luca van Assche nach Satzrückstand noch gedreht. Im Viertelfinale gegen Lajovic gelang ihm das nicht mehr.

Der hatte in den bisherigen beiden Begegnungen gegen Djokovic nur insgesamt vier Spiele geholt, nun aber den Sieg.

Lajovic wehrt 15 Breakchancen ab

Djokovic war in Monte-Carlo allerdings bereits am Ellenbogen angeschlagen, hatte nach dem Spiel gegen van Assche aber zumindest offiziell Entwarnung gegeben.

Für Lajovic steht freilich der größte Erfolg seiner Laufbahn. Bei dem er sich nervenstark präsentierte: 15 der 16 Breakchancen für Djokovic wehrte er ab, im Tiebreak ebenso drei Satzbälle.

Djokovic wird nun weiter nach Madrid reisen, wo in der kommenden Woche das vierte Masters-Turnier des Jahres startet.

