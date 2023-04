ATP Banja Luka: Zweiter Titel! Lajovic stoppt Rublev

Dusan Lajovic hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Banja Luka seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour geholt. Und gleichzeitig die Siegesserie von Andrey Rublev beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 16:58 Uhr

© Getty Images Dusan Lajovic hat in Banja Luka seinen zweiten Turniersieg gefeiert

Wer Novak Djokovic bei einem ATP-Turnier schlägt, der hat sich natürlich auch den Titel verdient. Und wenn dieses Championat dann auch noch dadurch zustande kommt, indem man mit Andrey Rublev den eben erst gekrönten Champion von Monte-Carlo und gleichzeitig quasi Titelverteidiger in Banja Luka (im letzten Jahr fand das Turnier in Belgrad statt), dann ist Dusan Lajovic ganz besonders zu gratulieren. Auch wenn der Serbe am Ende noch einmal Nerven zeigte: Nach 2:32 Stunden Spielzeit hatte Lajovic mit 6:3, 4:6 und 6:4 zum zweiten Mal nach Umag 2019 das letzte Match eines Turniers gewonnen.

Mit diesem Sieg wird sich Dusan Lajovic in der ATP-Weltrangliste um 30 Plätze auf Position 40 verbessern. Andrey Rublev bleibt solide auf Rang sechs.

Den Doppel-Titel in Banja Luka hatten sich bereits gesterm Jamie Murray und Michael Venus geholt. Die beiden Veteranen gewannen gegen Francisco Cabral und Aleksander Nedovyesov mit 7:5 und 6:2.

