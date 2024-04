ATP Barcelona: Alcaraz muss verletzungsbedingt absagen

Carlos Alcaraz wird seinen Titel bei den Barcelona Open Banc Sabadell nicht verteidigen können, nachdem er aufgrund einer Verletzung am rechten Arm aus dem ATP 500-Turnier aussteigen musste.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 14:57 Uhr

© Getty Images

Das diesjährige ATP-500-Turnier in Barcelona muss ohne den Titelverteidiger Carlos Alcaraz stattfinden. Der Spanier konnte sich bereits zweimal, 2022 und 2023, den Titel sichern. Dieses Jahr mussste er sich aufgrund einer Armverletzung aus dem Hauptfeld zurückziehen. Die Verletzung hielt den Weltranglistendritten auch von einer Teilnahme bei dem Masters-Turnier in Monte-Carlo ab.

Alcaraz hofft nun, sein Sandplatzdebüt für 2024 bei den Mutua Madrid Open zu geben, wo er in den letzten beiden Jahren ebenfalls als Sieger das Turnier verließ. Und der größte Fokus liegt natürlich auf Roland Garros. Bis dahin hat "Carlitos" aber noch Zeit sich zu erholen. Der 20-jährige Alcaraz hat bisher eine Bilanz von 15:4 für 2024 vorzuweisen, darunter seinen fünften ATP-Masters-1000-Titel in Indian Wells. Der 12-fache Rekordsieger Rafael Nadal bleibt in der Auslosung für Barcelona, wo er in der ersten Runde auf den Italiener Flavio Cobolli trifft.