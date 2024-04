ATP Barcelona: Besteht Rafael Nadal auch den de-Minaur-Test?

Einen Tag nach seinem Erfolg gegen Flavio Cobolli muss Rafael Nadal beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona gleich wieder ran. Diesmal gegen Alex de Minaur.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 07:58 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird heute richtig gefordert werden

An der Liebe des Publikums hat es Rafael Nadal bei seinem Comeback-Match in Barcelona erwartungsgemäß nicht gefehlt. Die Tribünen beim Treffen mit Flavio Cobolli waren bis auf den letzten Platz voll besetzt, das wird heute gegen Alex de Minaur nicht anders sein. Und aus sportlicher Sicht ist es gut für Nadal, dass er sich vor der Partie mit dem Australier ein wenig in Form spielen konnte. Denn de Minaur spielt eine ziemlich starke Saison.

22 Matches hat der mittlerweile 25-Jährige in der laufenden Spielzeit schon gewonnen, in Acapulco gelang ihm die Titelverteidigung. Zuletzt in Monte-Carlo spielte de Minaur im Viertelfinale mit Novak Djokovic gut mit, musste sich aber doch in zwei Sätzen geschlagen geben.

Nadal schlägt Rublev im Trainingssatz

Im Head-to-Head liegt Rafael Nadal übrigens mit 3:1-Siegen in Führung. Erstaunlich eigentlich, dass die beiden sich so selten auf der ATP-Tour getroffen haben. Vergleichswerte auf Sand gibt es keine, Nadal hat das allererste Meeting in Wimbledon 2018 gab sicher für sich entschieden, de Minaur das bislang jüngste beim United Cup Anfang 2023.

Dass Nadal aktuelle Form nicht übel ist, hatte sich indes schon im Training angekündigt, wo er dem Vernehmen nach gegen Andrey Rublev einen Übungssatz mit 6:1 gewonnen hat. Andererseits: Bei Rublev läuft es aktuell nicht gut. Nach dem frühen Aus in Monte-Carlo gegen Alexei Popyrin musste er sich gestern auch in Barcelona schon im ersten Match geschlagen geben. Und zwar Brandon Nakashima.

