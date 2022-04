ATP Barcelona: Carlos Alcaraz holt zu Hause dritten Saison-Titel

Im Duell der beiden Spanier Carlos Alcaraz und Pablo Carreno Busta setzte sich der erst 18-Jährige im Endspiel des ATP-World-Tour-500-Turniers in Barcelona in zwei Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 19:20 Uhr

Eine verrückte Tenniswoche ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona zu Ende gegangen - und das mit dem Sieg eines Lokalmatadors: Carlos Alcaraz gewann das Endspiel zweier Spanier in der katalanischen Hauptstadt nach lediglich 67 Minuten Spielzeit mit 6:3, 6:2. Wie bereits am Freitag bei den Achtel- als auch Viertelfinal-Partien musste aufgrund der schlechten Witterung auch am heutigen Sonntag auf mühsame Doppelschichten zurückgegriffen werden.

Ab Montag Platz 9 in der Weltrangliste

Alcaraz verbrachte im Halbfinal-Duell gegen den Australier Alex de Minaur insgesamt 3:40 Stunden am Center Court Rafa Nadal - lediglich einige wenige Minuten davon waren gestern bis zum 2:2 im Eröffnungssatz gespielt worden, bevor schlussendlich abgebrochen werden musste. Carreno Busta, der wiederum am Freitag fast sechs Stunden Matchzeit am Platz verbrachte, hatte beim 6:3, 6:4 in seiner Vorschlussrunde mit Diego Schwartzman weit weniger Probleme.

Für Alcaraz ist es sein bislang vierter Karriere-Titel, der dritte alleine in der aktuellen Saison - im Februar gewann der 18-Jährige ebenfalls ein 500er-Event in Rio de Janeiro, Anfang April folgte der Triumph beim ATP-Masters-1000-Event in Miami. In der morgigen Weltrangliste wird der junge Mann aus Murcia auf Position neun ausgewiesen werden.

