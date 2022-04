ATP Barcelona: Carlos Alcaraz wehrt im Halbfinale zwei Matchbälle ab - heute Abend folgt Endspiel

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500er-Turnier in Barcelona das Endspiel erreicht. Im nachgeholten Halbfinale gegen Alex de Minaur musste er aber alles aufbieten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 15:44 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Alcaraz siegte nach insgesamt 3 Stunden 39 Minuten (!) mit 6:7 (4), 7:6 (4) und 6:4 und steht damit erstmals im Endspiel beim Heimturnier.

Der 18-Jährige, ab Montag erstmals in den Top 10 notiert, stand dabei schon mit dem Rücken zur Wand: De Minaur führte mit 7:6 (4), 6:5 und 40:15 bei eigenem Aufschlag. Er servierte einen feinen Slice-Aufschlag nach außen, den kurzem Return von Alcaraz hätte er wohl überall hinlegen können, aber spielte ihn genau in den Lauf von Alcaraz. Der lief weiter und schaffte einen Vorhandpassierball aus vollen Lauf in die Rückhandecke - eine koordinatorische Meisterleistung.

Durchgang drei begann Alcaraz mit einem Break nach einem Aufschlagspiel von de Minaur, das zehn Mal über Einstand ging, der Australier aber egalisierte kurz später zum 3:3. Am Ende nahm ihm Alcaraz noch mal den Aufschlag ab und servierte zu null aus.

Das Halbfinale der beiden war gestern früh im ersten Durchgang unterbrochen worden und konnte erst heute Vormittag wieder aufgenommen werden.

Alcaraz muss somit noch mal ran heute: Im Finale gegen Pablo Carreno Busta.

Der hatte in dieser Woche ebenfalls bereits mit harten Doppelschichten zu kämpfen, im fortgesetzten Halbfinale (parallel ausgetragen) gegen Diego Schwartzman beim 6:3, 6:4 aber nur einen einigermaßen kurzen Vorlauf.

Das Finale zwischen Alcaraz und Carreno Busta ist ab 17.30 Uhr angesetzt.