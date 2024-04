ATP Barcelona: Comeback von Rafael Nadal erst am Dienstag

Rafael Nadal wird erst am Dienstag in das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona einsteigen. Dort trifft der Rekordchampion dann auf den Italiener Flavio Cobolli.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 20:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal bei seinem bislang letzten Auftritt auf der ATP-Tour in Brisbane

Die nicht ganz unerwartete Absage von Carlos Alcaraz, der in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Barcelona geholt hatte, sorgt auch dafür, dass nun wohl die gesamte Aufmerksamket des Publikums auf Rafael Nadal gerichtet. Gut, daran ist Nadal gewöhnt, spätestens seit er 2005 in Roland-Garros seinen ersten Major-Titel geholt hat. Jetzt befindet er sich auf der Zielgerade seiner außergewöhnlichen Karriere. Und niemand, nicht einmal Rafael Nadal selbst, weiß, wie lange diese Gerade noch sein wird.

Die ersten Schritte werden in Barcelona gegen Flavio Cobolli gesetzt. Und zwar am Dienstag. Der Spielplan für den ersten Tag der Hauptfeld-Matches in der katalanischen Hauotstadt hat zwar starken spanischen Einschlag (in jedem Match auf der Pista Rafa Nadal ist ein Lokalmatador vertreten) - aber die Strahlkraft von Roberto Bautista Agut und Albert Ramos-Vinolas reicht dann doch nicht an jene Nadals heran.

Nadal gegen Fritz ohne Aufschlag erfolgreich

Der 23-malige Grand-Slam-Champion hat in den letzten Tagen in Barcelona fleißig trainiert, dabei einen Trainingssatz gegen Andrey Rublev dem Vernehmen nach mit 6:1 gewonnen. Und das mit eingeschränktem Aufschlag aufgrund der Probleme mit den Bauchmuskeln. Dass Nadal mit solchen Unpässlichkeiten umgehen kann, hat er andererseits schon vor knapp zwei Jahren in Wimbledon gezeigt, als er im Viertelfinale Taylor Fritz quasi ohne Service doch noch besiegen konnte.

Den Platz von Carlos Alcaraz hat im Tableau übrigens Fabian Maroszan eingenommen. Der Ungar spielt eine starke Saison - und wurde nun gleich mit einem Freilos für Runde eins belohnt. Stefanos Tsitsipas, der Monte-Carlo-Champion, wartet auf den Sieger der Partie zwischen Sebastian Ofner und Pavel Kotov. Immerhin diese beiden dürfen schon am Montag ran.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona