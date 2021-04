ATP Barcelona: Jannik Sinner schlägt Andrey Rublev, Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas

Jannik Sinner hat seinen Siegeszug beim ATP-500-Turnier in Barcelona auch gegen Andrey Rublev fortgesetzt. Im Halbfinale trifft der Südtiroler auf Stefanos Tsitsipas.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 16:01 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner schlug Andrey Rublev in zwei Sätzen

Andrey Rublev gilt nicht umsonst als jener Mann, den es auf ATP-500-Ebene zu schlagen gilt: 23 Matches in Serie hatte der Russe vor dem Semifinale in Dubai in dieser Turnierkategorie gewonnen, ehe Aslan Karatsev den Lauf seines Landsmannes beendete. In Barcelona wollte Rublev den Grundstein für eine neue Serie legen, Jannik Sinner machte diesen Plan allerdings zunichte.

Denn der 19-Jährige setzte sich im Viertelfinale des Sandplatzklassikers in der katalanischen Hauptstadt mit 6:2 und 7:6 (6) gegen den Weltranglistensiebenten durch. Nachdem der erste Satz relativ klar an Sinner gegangen war, musste er im Tiebreak des zweiten Durchgangs sogar einen Satzball abwehren. Dies tat er mit Bravour, zwei Punkte später beendete er das Match mit einem Ass.

Der Italiener steht somit zum ersten Mal in seiner noch jungen Laufbahn im Halbfinale eines ATP-Sandplatzevents. In diesem bekommt er es am Samstag mit Monte-Carlo-Sieger Stefanos Tsitsipas zu tun. Der Grieche ließ Felix Auger-Aliassime beim 6:3 und 6:3-Erfolg keine Chance.

