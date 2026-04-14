ATP Barcelona live: Carlos Alcaraz vs. Otto Virtanen im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona auf Otto Virtanen. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 17:10 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit I: Alcaraz fand, gerade auch bei eigenem Aufschlag, schwer ins Match, konnte sich aber durch harterkämpfte Spielgewinne in der Partie halten. Nach einer Behandlungspause zeigte der Spanier seine mentale Stärke und konnte den Satz doch noch für sich entscheiden. Alcaraz - Virtanen 6:4 Nach längerer Pause ist es für den Aufschläger meist nie leicht. Zwar erhält Virtanen durch eine verschlagene Vorhand seines Gegners zwei laufende Spielbälle, kann diese aber nicht verwerten und sieht sich im weiteren Verlauf zwei Satzbällen von Alcaraz gegenüber, wovon der Spanier den zweiten durch eine zu lang geschlagene Vorhand seines Gegners nutzen kann. Dennoch ... kann Alcaraz das Spiel erst einmal fortsetzen. Beim Seitenwechsel ... lässt sich Alcaraz vom Physio am rechten Handgelenk behandeln und nimmt dafür ein Medical Timeout in Anspruch. Dabei wird ihm auch der gesamte Unterarm massiert. Alcaraz - Virtanen 5:4 Nach einem knapp verpassten Rückhand-Gewinnschlag kann Virtanen den nächsten Return nicht ins Feld zurückspielen. Per Aufschlag-Winner besorgt sich Alcaraz drei laufende Spielbälle, die er jedoch alle nicht nutzen konnte. Über mehrfachen Einstand kann sich der Spanier mit einem Aufschlag-Winner zum Abschluss doch noch das Spiel sichern. Alcaraz - Virtanen 4:4 Zum Auftakt lässt Carlitos seinen Spielwitz aufblitzen, punktet mit einem gefühlvollen Gegenstopp und kann sich im weiteren Spielverlauf festbeißen. Mit einem krachenden Vorhand-Winner verschafft sich der Spanier einen Break-Chance, kann diese aber nicht nutzen und muss das Spiel nach zwei weiteren abgegebenen Punkten seinem Gegner überlassen. Alcaraz - Virtanen 4:3 Jetzt scheint auch Carlitos bei eigenem Aufschlag angekommen zu sein und sichert sich mit einem Aufschlag-Winner drei laufende Spielbälle. Dennoch macht es der Spanier noch einmal spannend und muss nicht nur die nächste Rallye abgeben, sondern begeht anschließend auch einen Doppelfehler. Mit einem krachenden Rückhand-Winner kann der Weltranglisten-2. aber wieder vorlegen. Alcaraz - Virtanen 3:3 Virtanen kann die ersten beiden Ballwechsel für sich entscheiden und erarbeitet sich zwei Spielbälle. Bei der zweiten Chance packt der Finne zu und kann erneut ausgleichen. Alcaraz - Virtanen 3:2 Auch in diesem Aufschlagspiel läuft es bei Carlitos nicht rund. Nach verlorenem Auftaktpunkt kassiert er einen Rückhand-Return-Winner seines Gegners und verursacht anschließend mit einem Rahmentreffer drei laufende Breakbälle, die er jedoch abwehren und im Anschluss daran das Game noch für sich verbuchen kann. Alcaraz - Virtanen 2:2 Carlitos zeigt sich erstmals bei Aufschlag seines Gegners. Nachdem er die ersten beiden Punkte abgeben musste, kämpfte er sich ins Spiel zurück und bekam durch einen Doppelfehler seines Gegners einen Breakball serviert, den der Spanier aber nicht nutzen konnte. Danach schaffte Virtanen aber wieder den Turnaround und besiegelte mit einem direkten Aufschlagpunkt den Spielgewinn. Alcaraz - Virtanen 2:1 Auch bei eigenem Aufschlag scheint Alcaraz noch nicht richtig im Spiel angekommen zu sein. Trotz schneller 30:0-Führung muss der Spanier nicht nur postwendend den Ausgleich hinnehmen, sondern sogar eine Break-Chance seines Gegners abwehren. Dennoch kann Carlitos über weiteren Einstand auch das zweite hartumkämpfte Aufschlagspiel nach Hause bringen. Alcaraz - Virtanen 1:1 Bei Aufschlag seines Gegners agiert Alcaraz zu Beginn etwas fehlerhaft und patzt zweimal beim Grundschlag. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich Virtanen drei laufende Spielbälle und besiegelt mit einem Rückhand-Gewinnschlag die Linie entlang den verlustpunktfreien Spielgewinn. Alcaraz - Virtanen 1:0 Wie gewonnen, so zerronnen. Alcaraz startet mit einem Vorhand-Winner, verzieht aber die nächste Vorhand seitlich ins Aus. Auch die nächste Führung muss Carlitos nach einem Rückhand-Gewinnschlag seines Gegners wieder abgeben. Durch eine ins Netz geschlagene Vorhand seines Gegners holt sich der Spanier den Spielball, muss aber nach einem druckvollen Vorhandschlag von Virtanen über Einstand. Dennoch kann Carlitos mit guten Aufschlägen den Sack im ersten Game zumachen. Carlos Alcaraz ... wird die Partie bei eigenem Aufschlag beginnen. In der Weltrangliste … ist der 24-jährige Virtanen aktuell auf Rang 130 klassiert. Der 22-jährige Alcaraz musste seine Führung im Ranking durch das verlorene Finale in Monte-Carlo gegen Jannik Sinner abgeben, wird aber in Barcelona als Nr. 2 der Welt als topgesetzter Spieler am Start sein. Erkenntnisse … aus direkten Duellen sind bislang noch nicht vorhanden. Zum ersten Mal werden sich der siebenfache Grand-Slam-Champion und der finnische Davis-Cup-Spieler gegenüberstehen. Die beiden Spieler ... haben soeben den Court betreten und bereiten sich auf das Einschlagen vor. Buenas tardes … aus Barcelona zum Auftakt-Match des Topfavoriten Carlos Alcaraz beim 500er-Event, in dem er dem finnischen Qualifikanten Otto Virtanen gegenüberstehen wird.

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft heute auf Otto Virtanen

Nur zwei Tage nach seiner Finalniederlage gegen Jannik Sinner in Monte-Carlo muss Carlos Alcaraz also schon wieder in den Ring. Gegen Otto irtanen ist der Spanier trotz der kurzen Pause klarer Favorit.

Im vergangenen Jahr hatte Alcaraz ja das Endspiel in Barcelona erreicht, dieses aber gegen Holger Rune verloren.

Alcaraz vs. Virtanen - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona